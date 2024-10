Morso e calpestato da un cammello, un guardiamo 51enne ha perso la vita in Russia, in un villaggio vacanze per bambini a Omsk. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere della struttura.

Dalle immagini emerge la dinamica dei fatti: a scatenare la violenta reazione dell'animale potrebbe essere stato lo stesso uomo, che poco prima aveva sferrato un pugno al cammello.

Immediatamente trasferito in ospedale, per il guardiano non c'è stato niente da fare, le ferite riportate erano troppo gravi. "L'animale non ha apprezzato un tale trattamento", si legge in un rapporto locale citato dal Sun.

Pare che prima di allora il cammello non avesse mai manifestato segni di aggressività, adesso si indaga per verificare se fosse detenuto legalmente.