Di fronte agli altri passeggeri, lui seduto nelle file posteriori, lei sopra a cavalcioni completamente disinibita con il vestito bianco sollevato. E poi un movimento di bacino che lasciava ben poco spazio alla fantasia. Travolti da un’insolita passione e incuranti degli sguardi e dei cellulari degli altri passeggeri, imbarazzati dinanzi a cotanta spavalderia.

Sta facendo il giro dei social network uno dei video più visti in tutto il mondo negli ultimi giorni, che immortala una coppia mentre si scambiano bollenti effusioni, qualche giorno fa, a bordo di un volo in direzione Messico. Un passeggero si è lamentato con il personale di volo, ma nessuno sarebbe intervenuto per rimproverare la coppia o per interromperla.

I passeggeri, attoniti e increduli, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno così tirato fuori il loro smartphone e filmato le scene hot nell'aereo. Naturalmente, uno di questi video è stato prontamente scaricato su Internet.

In pochi giorni, il video è stato cliccato oltre quattro milioni di volte ed è stato commentato innumerevoli volte, scatenando tantissima curiosità.