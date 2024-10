La mania virale del mese di marzo?

Fotografarsi con il viso avvolto dallo scotch, postare la foto sui social network e nominare un compagno che farà la stessa cosa.

L'apripista del primo Sellotape, in inglese questa parola significa proprio “scotch”, una studentessa 21enne dell’Università di Brighton, Lizzie Durley, che ha detto: "Ho avuto una brutta giornata e ricordai la scena del film “Yes Man” in cui Jim Carrey sfigurava il suo volto attaccandoci su del nastro adesivo. Ho pensato che la gente si annoia di tutto, anche dei selfie tradizionali, così ho abbinato lo scotch all'idea dell'autoscatto. Il concetto è applicabile a chiunque, tutti possono partecipare, non c'è alcun rischio".

Quest’ultima mania che arriva dal Regno Unito sta coinvolgendo magliaia di persone che su Facebook, (la pagina ufficiale ha oltre 159mila mi piace”) postano la propria immagine cercando di essere il più originali possibili.

Arriverà anche in Italia?