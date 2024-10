Attraverso un’App, un’applicazione, che consente di sapere dove si trova lo smartphone, ha rintracciato il ladro che aveva rubato il cellulare, un Iphone, al figlio e l’ha ucciso.

Jordan, 20 anni, scozzese, studente universitario in scienze politiche, stava rientrando a casa quando è stato fermato da Patrick Bradley, 29 anni, ladro di professione. Il ragazzo, per paura che l'uomo potesse fargli del male, ha ceduto il suo Iphone ed è poi scappato a caso, dove ha raccontato l'accaduto al padre.

Quest’ultimo, Derek Grant, autista di 38 anni, padre di tre figli, di Greenock, Scozia non ha indugiato e ha proposto al figlio di andarsi a riprendere il suo cellulare e così insieme hanno localizzato il telefonino che era ancora nei paraggi.

Seguendo le indicazioni dell'app “Trova il mio Iphone” si sono trovati faccia a faccia con il ladro che non ha reagito bene alla richiesta di consegnare l'oggetto rubato. Bradley, infatti, ha sfoderato un coltello conficcandolo nell'occhio di Derek. L'uomo, con la faccia insanguinata, si è scagliato contro il 29enne, sferrandogli una serie di coltellate con un utensile da cucina che aveva portato con sé in caso di aggressione. Bradley è stato trasportato all'Inverclyde Royal Hospital, dove è morto poco dopo per un arresto cardiaco.

In seguito all’aggressione Derek ha perso un occhio.

“Ho agito per legittima difesa – ha dichiarato l’uomo – la nostra è una famiglia rispettabile e ho reagito in questo modo solo perché mi sono trovato di fronte a una violenza estrema”.

Il padre ha confessato di aver ucciso il ladro e adesso dovrà essere scontare una pena per omicidio colposo. Attualmente rimane in custodia cautelare, solo il 1° settembre scoprirà quale sarà la sua condanna.