Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la Nuova Zelanda, in mare vicino alla costa sud dell'isola settentrionale, non lontano dalla città di Wellington. Per ora non si segnalano vittime o danni particolari né sono state diramate allerte tsunami.

La scossa è stata ovviamente avvertita da tutta la popolazione, compresa la premier Jacinda Ardern che in quel momento si trovava in diretta tv per un’intervista. Ad un tratto sullo sfondo tutto ha iniziato a muoversi e tremare. La donna con sangue freddo è riuscita a mantenere la calma mostrando però un sorriso nervoso. "Forse vedete le cose muoversi alle mie spalle", ha detto la donna.

"Stiamo sentendo una scossa mi sa, Ryan. Una scossa niente male", ha aggiunto la premier neozelandese rivolgendosi al giornalista Ryan Bridge. e ai telespettatori. La premier si trovava all’interno della struttura che ospita il Parlamento. Infine Ardern ha aggiunto: "Ok, è finito. Stiamo bene, grazie Ryan. Non sono sotto alcuna luce o oggetto penzolante. Sembra che io sia in un posto strutturalmente solido".