Jasmina Dominic 23enne croata era scomparsa dal suo paesino di Pavolvec, a 100 chilometri da Zagabria, nel 2000.

Per anni non ci sono state notizie e le ricerche della donna non hanno mai portato a niente di concreto. Ora nell’abitazione di Jasmina, che condivideva con la sorella, sono iniziati dei lavori di restauro che hanno portato alla macabra scoperta del suo cadavere dentro al frigo, nascosto per 19 anni in casa senza che nessuno sospettasse di nulla. Il corpo della giovane era stato isolato e separato dagli alimenti da una grossa lastra di ghiaccio, che non permetteva di essere individuato facilmente.

La sorella avrebbe a questo punto confessato l’omicidio, senza specificare le motivazioni del suo gesto, ma anche altri membri della famiglia sono tra i sospettati, tra cui la madre delle sorelle Dominic, che aveva denunciato la scomparsa di Jasmina solo nell’agosto del 2005, ben cinque anni dopo la sua effettiva scomparsa.

Ora si aspettano le analisi e i risultati dell’autopsia per fare chiarezza sul caso.