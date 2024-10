L'attore ed ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, è intervenuto con un video sui social su quanto accaduto negli Usa, con l'assalto al Congresso da parte di facinorosi sostenitori di Trump.

L'attore ha definito Donald Trump un "leader fallito" facendo analogie fra gli episodi di violenza al Congresso e la Germania nazista.

"Resterà nella storia come il peggiore presidente. Ha cercato il colpo di Stato ingannando le persone con le bugie. La cosa buona è che sarà presto irrilevante come i suoi vecchi tweet", ha dichiarato Schwarzenegger (VIDEO IN COPERTINA).