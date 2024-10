“Michael Schumacher presenta lesioni cerebrali diffuse, è in coma artificiale per limitare la crescita della pressione intercranica. Lavoriamo ora per ora, cerchiamo di guadagnare tempo attendendo il risultato di queste prime cure”. E’ quanto riferito da Marc Penaud, direttore dell'ospedale di Grenoble, dove è ricoverato il pluricampione del mondo.

Schumacher ieri è caduto sugli sci mentre trascorreva le vacanze a Mèribel, in Francia. “Quando è arrivato in ospedale – spiegano i medici - era in stato confusionale e non rispondeva alle domande. L'impatto con la roccia è avvenuto nella parte destra del capo”.

Il sette volte campione del mondo di formula 1 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

“Non possiamo pronunciarci sulle possibilità di sopravvivenza” dicono i medici.