A quattro giorni dal terribile incidente, le condizioni di Schumacher, caduto sugli sci mentre trascorreva le vacanze a Mèribel, in Francia, restano "stabili" anche se critiche.

“Quando è arrivato in ospedale – avevano spiegato i medici - era in stato confusionale e non rispondeva alle domande. L'impatto con la roccia è avvenuto nella parte destra del capo. Non possiamo pronunciarci sulle possibilità di sopravvivenza” avevano spiegato gli stessi medici”.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, secondo il quotidiano tedesco "Bild" , il sette volte campione del mondo di formula 1, che domani compirà 45anni, avrebbe cercato di soccorrere una bimba, figlia di un suo amico, che era caduta sulla pista di Meribel. Schumacher avrebbe quindi abbandonato il tracciato addentrandosi per una ventina di metri nella neve fresca, tra le piste 'Biche' e 'Mauduit', ma da quel momento in poi non è ancora chiaro che cosa sia successo.

"Bild" ha ipotizzato anche che a distrarre Schumacher durante la caduta fosse stato il mancato sganciamento di uno degli sci, sequestrati entrambi dalla polizia francese, impedendogli dunque di proteggersi il capo con le mani.