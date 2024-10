Il viaggio in America potrebbe essere un sogno realizzabile non solo per pochi fortunati. Tra qualche anno, infatti, con un biglietto d’andata dal costo di soli 10 euro sarà possibile raggiungere gli Stati Uniti.

Il servizio sarà lanciato dalla compagnia aerea low cost Ryanair che ha annunciato che entro pochi anni saranno disponibili nuove rotte che collegheranno l’Europa e l’America a un costo bassissimo.

Secondo quanto ha riportato ieri il Daily Telegraph, l’amministratore delegato della compagnia irlandese, Michael O’Leary, ha dichiarato a una conferenza a Dublino che offrirà biglietti per New York e Boston a 10 euro. Inoltre, il viaggio di ritorno sarà ancora più economico e costerebbe 7 euro e 30 centesimi.

Con 17 euro, dunque, si potrebbe acquistare il biglietto per andare e tornare nella Grande Mela.

Ovviamente, a questa cifra bisognerà calcolare una ventina di euro per le tasse.

E come accade per qualsiasi altro viaggio, dal prezzo base, è escluso il bagaglio in stiva, che sicuramente sarà fatto pagare caro.

Al prezzo iniziale bisognerà anche aggiungere il costo di bibite e cibo considerato che il viaggio per arrivare in America ha una durata di sette/otto ore.

Ma quando sarà attivato questo servizio?

Al massimo entro il 2019. La compagnia dovrà, infatti, comprare circa 40 aerei a lungo raggio e l'acquisto, come ha osservato il Telegraph, potrebbe richiedere fino a cinque anni di tempo.