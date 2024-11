Il ministero dei Consumi ha multato diverse compagnie aeree low cost, tra cui Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian e Volotea, per un totale di quasi 179 milioni di euro a causa di 'pratiche abusive'.

Le sanzioni riguarderebbero soprattutto l'addebito di supplementi per il bagaglio a mano, sui bagagli e per la prenotazione di posti per accompagnare persone a carico. Ryanair è stata colpita con una multa di 107,7 milioni di euro, seguita da Vueling con 39,2 milioni di euro.

Le restanti sanzioni sono state assegnate a EasyJet (29,09 mln), Norwegian (1,6 mln) e Volotea (1,18 mln). Le multe sono state calcolate in base ai benefici ottenuti dalle compagnie grazie alle pratiche abusive.

Le compagnie hanno due mesi per presentare ricorso al tribunale amministrativo prima che le sanzioni diventino effettive.