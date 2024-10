Ryanair ha confermato ieri, 18 settembre, di aver pubblicato l'elenco completo delle cancellazioni di volo, fino a 50 al giorno, tra il 21 settembre e il 31 ottobre prossimo.

"La situazione che è stata creata con la cancellazione dei voli Ryanair è molto grave – ha detto il ministro dei trasporti Graziano Delrio -. Sono stati provocati gravi disagi ai nostri cittadini e noi pretendiamo un rispetto assoluto dei diritti del passeggero".

Le cancellazioni, per un problema è legato a un calcolo errato delle ferie che spettano ai piloti, coinvolgeranno circa 400 mila passeggeri.

Sul sito della compagnia è possibile leggere l'elenco dei voli cancellati al seguente link:https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/help-centre/travel-updates/flight-cancellations7

Il ceo della low cost irlandese Michael O'Leary ha spiegato che “mentre oltre il 98% dei nostri clienti non saranno interessati da tali cancellazioni per le prossime 6 settimane, ci scusiamo senza riserve per quei clienti i cui viaggi saranno interrotti e li assicuriamo di aver fatto del nostro meglio per cercare di assicurare che possiamo ospitare la maggior parte di loro su voli alternativi lo stesso o il giorno successivo. Ryanair non è a corto di piloti – ha precisato - siamo stati in grado di affrontare pienamente il nostro programma estivo a giugno, luglio e agosto, ma c’è stato un problema con l’assegnazione dei congedi annuali ai piloti di settembre e ottobre perché stiamo tentando di far esaurire le ferie dell’intero anno in nove mesi, da aprile a dicembre”.

“Questo problema – ha continuato Michael O'Leary - non si ripresenterà nel 2018 quando Ryanair torna su un anno di calendario di 12 mesi, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. Mi scuso sinceramente con tutti i nostri clienti.

“Abbiamo preso la decisione di annullare questa piccola parte dei nostri 2500 voli giornalieri in modo riportare il nostro tasso di puntualità al livello del nostro obiettivo annuale del 90%", ha spiegato il capo della comunicazione Robin Kiely.