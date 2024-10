Durante la predita si sarebbe espresso contro la guerra, denunciando i bombardamenti e le distruzioni in corso nelle città ucraine. Per questo, padre Ioann Burdin, prete russo, sarebbe stato arrestato dopo aver tenuto un sermone contro la guerra. A riferirlo è il giornalista della Bbc Andrey Zakharov. Il fatto sarebbe avvenuto nel villaggio di Karabanovo.

Dal 24 febbraio, ovvero da quando Mosca ha iniziato l’ invasione dell’Ucraina, secondo Ovd-Info, sarebbero quasi 11 mila le persone detenute durante le proteste contro la guerra in tutta la Russia.

Solo nella giornata di ieri, come ha riferito il ministero degli Interni, sono state arrestate 3.500 persone, perché coinvolte in proteste non autorizzate. I cittadini fermati sono stati portati nei commissariati di polizia, dove “si sta decidendo se assicurarli alla giustizia” o meno.

Ma secondo il portale specializzato in diritti umani Ovd-Info, gli arresti di ieri sarebbero molti di più: 4.450 in 56 città diverse.