La bravata di un gruppo di operai dello stabilimento di latticini di Omsk, in Siberia, ha portato alla chiusura dell'azienda. Durante la notte di fine anno si sono fotografati mentre facevano il bagno nella vasca della bollitura del latte. Artem Romanov, uno dei lavoratori, ha poi postato la foto su VKontakte, il Facebook russo. I funzionari alla sicurezza alimentare sono intervenuti dopo che le foto hanno fatto il giro della Russia. L'azienda rimarrà chiusa per 90 giorni, i prodotti in commercio verranno ritirati e i cinque operai rischiano fino a due anni di carcere.