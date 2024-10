Il dissidente e principale oppositore di Putin Alexei Navalny è morto nella colonia carceraria artica numero 3 del distretto autonomo di Yamalo-Nenets dopo essersi sentito male dopo una passeggiata. L'annuncio è stato dato dal servizio penitenziario nazionale della Russia.

Navalny, 47 anni, era detenuto dal gennaio del 2021 e stava scontando una pena di 19 anni di carcere.

"Il 16 febbraio il detenuto A.A. Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza - si legge in una nota del servizio penitenziario -. Immediatamente è arrivato il personale medico dell'istituto ed è stata chiamata un'ambulanza. Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, che non hanno dato risultati positivi. I medici dell'ambulanza hanno quindi dichiarato il decesso del detenuto".

Le autorità russe non avrebbero ancora informazioni in merito alle cause del decesso. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.