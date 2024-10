Marina Balmasheva, 37 anni, già madre di una bambina avuta con Vladimir Shavyrin, ora 23enne, è nuovamente incinta. La questione? Balmasheva era stata sposata con il padre di Shavyrin, che ha cresciuto da quando aveva 7 anni e che quindi è a tutti gli effetti il suo figliastro.

Ci troviamo in Russia dove, durante la pandemia, scatta qualcosa fra Marina e Vladimir e i due iniziano ad avere una relazione. "Marina ha sedotto mio figlio", sono state le parole dell'ex marito Alexey Shavyrin, riportate da Il Fatto Quotidiano. "Vladimir non aveva avuto una ragazza prima di lei. Non erano timidi nel fare sesso mentre ero a casa. Le avrei perdonato il tradimento, se non fosse stato mio figlio. Correva verso il letto di mio figlio dalla nostra camera da letto mentre dormivo. Dopo di che tornava e si sdraiava a letto con me come se nulla fosse accaduto". Al momento pare che i tre continuino a vivere tutti sotto lo stesso tetto.

Su Instagram Balmasheva ha condiviso un'immagine del neonato sdraiato in una culla, insieme a un'altra immagine che mostra un certificato di nascita in ospedale che annuncia l'arrivo del bambino, con la didascalia "Ciao".