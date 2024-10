Ancora una volta la protesta sfocia in rabbia e disordini per le vie di Roma.

I Movimenti per la casa che manifestavano in Piazza Montecitorio hanno provato a spostarsi verso Via della Stamperia dove si trova la sede del Ministero agli Affari Regionali in cui si stava svolgendo in quel momento una riunione della Conferenza Unificata sulle politiche abitative. Trovando la strada sbarrata da una camionetta della polizia, i manifestanti hanno risposto lanciando uova e fumogeni contro le forze dell'ordine. Un blindato è stato assaltato in Via del Tritone, alcun e persone son salite sopra il mezzo scontrandosi con la polizia che le invitava a scendere.

Scene di ordinaria follia, che sempre più spesso si verificano nel cuore delle nostre città.