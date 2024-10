La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul poliziotto che nei recenti scontri a Roma ha calpestato una manifestante che stava sdraiata a terra.

Il poliziotto adesso è indagato per lesioni dal pm Eugenio Albamonte che ha contestato all'agente della Digos anche l'abuso di potere.

L'uomo si è difeso: "Non ho visto la ragazza, pensavo di aver calpestato uno zainetto abbandonato in strada. Stavo guardando in aria per controllare che non arrivassero bombe carta".