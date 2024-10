Era tormentata dai sospetti che il marito molestasse la figlia di 13 anni. Voleva essere sicura e coglierlo sul fatto visto che la piccola non ha mai aperto bocca sull’accaduto.

E così una notte una badante filippina, madre di tre bambini, residente a Monteverde, ha sorpreso accanto alla figlia ed è riuscita a far uscire dall’incubo la primogenita di tredici anni, a salvarla e salvarsi da una vita di botte e abusi. La figlia ha svelato che il papà la molestava, accarezzandola, da quando aveva appena sette anni. Dopodomani, il padre-padrone, a sei mesi dall’arresto, sarà processato a piazzale Clodio per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia.

Lo stesso padre che davanti alla polizia intervenuta all’alba del 31 gennaio ha gridato :“I figli sono miei e ne faccio quello che voglio”.

L’uomo, arrestato, rischia di dover pagare anche per un altro episodio: la volta che immerse la testa della moglie nella vasca da bagno mentre era incinta dell’ultimo figlio, mai nato.

Le prime ammissioni della ragazzina sono state documentate da una pediatra al San Camillo: “La bambina non riesce a parlare davanti alla madre. Si invita la signora a uscire. La bambina racconta che stanotte il padre è andato da lei. Che dall’età di sette anni l’accarezza...”.

La giovane, la mamma e i due fratellini sono stati trasferiti in una casa famiglia.

Purtroppo la storia della bambina di Monteverde è solo una delle tante. Nel 2013 i reati contro la libertà sessuale, i minori e le fasce più deboli hanno subito un forte incremento. I procedimenti sono stati 7.295, il 33% in più rispetto all'anno precedente.