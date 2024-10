L'assurdo incidente è avvenuto questa mattina a Velletri, 40 km a sud di Roma. Erano le 9.05 quando un suv impazzito guidato da un 86enne ha sfondato la vetrina di una filiale della Unicredit in Piazza Cairoli, in pieno centro storico.

L'impatto è stato fatale per una anziana di 66 anni che si trovava all'interno dell'istituto di credito e che dopo essere stata trasportata in ospedale è deceduta. Feriti, alcuni in modo grave, anche altri sei clienti in fila allo sportello.

La polizia adesso cerca di capire se l'anziano conducente del mezzo è stato colto da malore.