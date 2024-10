Rocco Casalino, ex concorrente della prima edizione del “Grande Fratello” e oggi portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle, scrive in un testo pubblicato sul blog di Beppe Grillo: “Cara Daria Bignardi, ti propongo questa riflessione sulla trasmissione di venerdì sera. Come sarebbe per te se ti invitassi a una trasmissione tv e le domande fossero: “Come si sente tuo figlio a scuola ad avere il nonno mandante di un assassino? Come è l’avere sposato il figlio di un assassino?”.

Casalino con queste parole si riferisce al matrimonio della Bignardi con Luca Sofri, figlio di Adriano, ex leader di Lotta Continua, condannato perché ritenuto il mandante morale dell’omicidio di Luigi Calabresi.

“E se insistessi su questa domanda come hai fatto tu per il padre ex fascista di Di Battista? – prosegue l’ex del Grande Fratello -. E se dopo aver avuto te ospite invitassi uno scrittore che invece di parlare del suo libro raccontasse di cosa è stato Lotta continua e di cosa pensa di te? E se questo scrittore utilizzasse il suo tempo non per parlare del suo libro ma per denigrare te che, oltretutto, saresti impossibilitata a difenderti? Tu penseresti che io sia stato corretto come conduttore o penseresti che questo invito sia stato una trappola ben orchestrata per far prevalere una idea e una tattica precostituita? Ad esempio che il MoVimento 5 Stelle e i suoi parlamentari sono squadristi". Con una grande abilità sei passata dal papà fascista (tra l'altro, ex fascista, ora vota m5s) ad Augias che ci dipinge come neofascisti. Ma assomigliate più voi a quel regime, voi che utilizzate tecniche da istituto luce, o noi che volevamo solo evitare che andassero 7,5 miliardi di euro alle banche? 7,5 miliardi che pagheremo noi tutti, tu e la tua famiglia comprese", termina Casalino.

A favore della giornalista Bignardi si è schierata la presidente della Camera Laura Boldrini: “Voglio esprimere la mia solidarietà a Daria Bignardi, ad Augias e a Fazio, perché quello in corso è un pestaggio mediatico».