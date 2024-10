La morte della Regina Elisabetta e la conseguente ascesa al trono di suo figlio Carlo ha puntato nuovamente i riflettori sul presunto "figlio segreto" del nuovo Re e di sua moglie Camilla. L’uomo in questione si chiama Simon Charles Dorante-Day, 56enne australiano, che già da anni sostiene di essere il figlio segreto avuto in gioventù dalla coppia.

L’uomo si sarebbe rivolto all’Alta Corte di Sidney contro il ducato di Cornovaglia facendo causa per ottenere il riconoscimento ed entrare come secondo nella linea di successione al trono. Sui propri profili social si fa chiamare Prince Simon.

Il 56enne ha raccontato di essere nato nel Regno Unito nel 1966 e di aver conosciuto la vera identità dei genitori dalla nonna, che lavorava per la Regina e gli avrebbe rivelato di essere il figlio di Carlo e Camilla. Simon fu affidato immediatamente e segretamente al giardiniere poi a 18 mesi fu adottato da una famiglia in Australia.

Da tre anni andrebbe avanti la battaglia legale del 56enne, che mira alla successione al trono come secondo in linea di discendenza. “Sono semplicemente un uomo in cerca dei miei genitori biologici, e ogni strada mi ha portato a Camilla e Carlo” ha affermato Simon al Daily Mail.