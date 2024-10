La notizia ha ormai fatto tutto il giro del mondo: una suora di 32 anni ,originaria di El Salvador, ha partorito un bimbo all'ospedale di Rieti, San Camillo De Lellis.

La donna sarebbe arrivata al pronto soccorso accusando forti dolori: "Non sapevo di essere incinta, avevo solo un forte mal di pancia", avrebbe raccontato. La religiosa, che risiede in un convento cittadino, secondo alcune voci, terrà suo figlio a cui sarebbe stato messo il nome di Francesco.

"Non ha saputo resistere alle tentazioni – avrebbe detto suor Erminia, la madre superiora delle Piccole Discepole di Gesù del convento di Campomoro (Rieti) -, non ha fatto del male a nessuno, e proprio non riesco a capire perché ci sia così tanta attenzione attorno a questa storia".?

Intanto, anche il vescovo di Rieti, Delio Lucarelli, avrebbe commentato la vicenda affermando: "La Diocesi è vicina alla sorella che ha partorito. E' molto probabile che lei stessa lascerà l'istituto religioso per avere cura del piccolo. E' preferibile che conduca una vita secolare".

