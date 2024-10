Un fatto alquanto singolare, con un epilogo tragico. E' successo in Russia, dove il 28enne Sergej Popov è rientrato a casa ubriaco con una donna conosciuta al bar. Niente di così allarmante se non fosse che ad attendere l'uomo c'era la fidanzata, Lilia Sudakova, top model russa 26enne. La situazione da calda si è fatta bollente quando il 28enne avrebbe chiesto alla compagna di preparare da mangiare per lui e per la sconosciuta. A quel punto la modella avrebbe afferrato il coltello e infilzato più volte il compagno, uccidendolo.

Ha chiamato poi subito un’ambulanza e la polizia, confessando di aver aggredito l’uomo per legittima difesa dal momento che quanto successo quella sera sarebbe stato solo l’ultimo di una serie di episodi di abusi e umiliazioni che sarebbe stata costretta a subire. Molto famosa nel settore della moda e comparsa diverse volte in copertina sulle varie edizioni di Vogue, ha spiegato di aver agito in preda alla gelosia quando ha visto tornare a casa il marito ubriaco con un’altra donna, il quale le ha imposto di cucinare per tutti e due.

Quando lei si è rifiutata l'avrebbe afferrata per i capelli e così lei si sarebbe difesa. Adesso Lilia è in custodia cautelare e rischia una condanna ad almeno 15 anni di carcere. Popov è morto dopo il ricovero in ospedale a causa di lesioni profonde al cuore. "Mia figlia era impaurita - ha spiegato la madre dell'arrestata -, anche dopo avere colpito il fidanzato. Sergej era un genio del computer, ma aveva una terribile dipendenza dall’alcol che lo rendeva pericoloso. Questo è un caso di legittima difesa. Il fatto che Sergej abbia picchiato mia figlia prima di essere colpito non infastidisce nessuno".