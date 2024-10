Ha contratto il COvid-19 ed è rimasto intubato due settimane in terapia intensiva. Una volta sconfitto il male Robert Dennis, insegnante del Colorado, ha potuto lasciare l’ospedale e tornare a casa. Ma il rientro nella sua abitazione non è stato dei più felici: ad attenderlo c’era una maxi fattura dell’ospedale Sky Ridge Medical Center di 840 mila dollari. “A vederla ci è mancata l’aria di nuovo”, ha detto Suzanne, moglie dell’insegnante, all’emittente Denver7.

“I farmaci che ha assunto in ospedale costano un quarto di milione”. La coppia ha un’assicurazione sanitaria che dovrebbe coprire i costi, che nel complesso potrebbero raggiungere 1,5 milioni di dollari. Il paziente ha avuto bisogno di 3 settimane di riabilitazione in un centro specializzato.

Ma c’è anche la buona notizia: la coppia infatti non dovrebbe farsi carico del conto, visto che potrebbero usufruire della copertura garantita da una legge del Colorado. Inoltre gli ospedali che hanno ricevuto i fondi previsti dal Cares Act – il Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, pacchetto emergenziale di 2,3 trilioni di dollari (pari all’11% del Pil) approvato a fine marzo dal Congresso – non dovrebbero inviare le fatture ai pazienti.