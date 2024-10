Catherine Samba-Panza è la nuova presidente (ad interim) dello Stato africano, in cui da mesi è in atto un conflitto sanguinoso. Appena eletta, ha chiesto alle due milizie in guerra di deporre subito le armi.

L’Africa si tinge nuovamente di rosa: Catherine Samba-Panza è stata eletta presidente di transizione del Parlamento della Repubblica Centrafricana. Una buona notizia di per sé: è noto che, in linea generale, la sensibilità femminile è molto più orientata alla pace, alla risoluzione dei conflitti. L’esempio più straordinario è Ellen Sirleaf, presidente della Liberia dal 2005. «Le donne cambieranno radicalmente il volto di questo continente nel prossimo decennio»: questo è ciò che disse in un’intervista al Corriere nel 2011. E lo diceva con convinzione, nella certezza che è arrivato davvero il momento di dare una svolta concreta, una virata a 360 gradi rispetto ai dittatori corrotti che hanno contribuito alla devastazione.