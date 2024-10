Dramma in India, dove quattro neonati hanno perso la vita la scorsa notte a causa di un incendio nel reparto di terapia intensiva del Kamla Nehru Children's Hospital, nosocomio governativo di Bhopal, nello stato centrale del Madhya Pradesh. Gli altri 36 piccoli della neonatologia, molti dei quali nati prematuri e sottopeso, sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco e trasferiti in altri padiglioni.

Una corsa contro il tempo per salvare tante giovanissime vite: è quanto ci mostrano le immagini dei soccorritori all'opera fra le fiamme, che hanno tenuto col fiato sospeso tutto il Paese. Il governatore dello Stato, Shivraj Singh Chouhan, in un tweet ha detto di avere il cuore spezzato e ha annunciato l'avvio di un'inchiesta. Il governo ha stanziato per i genitori dei piccoli un risarcimento equivalente a 4.000 euro.

Non è la prima volta che si verificano tali disastri. Questo è infatti l'ultimo di una sequenza di incendi in strutture ospedaliere pubbliche che nel corso dell'anno ha fatto decini di vittime in India, tra cui molti bimbi. Come domenica scorsa, quando 11 malati Covid hanno perso la vita nel reparto di terapia intensiva di un ospedale del Maharasthra, ancora a causa di un incendio. Gli edifici sono spesso molto datati e le norme di sicurezza sugli impianti raramente seguite con la necessaria attenzione.