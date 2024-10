È stato ritrovato dentro una buca coperta di fieno in un recinto di pecore dopo essere scomparso da quasi 30 anni, fortunatamente sano e salvo, anche se in grave stato di abbandono. L’assurda vicenda è accaduta in Algeria, dove i media locali riferiscono che le autorità giudiziarie di Djelfa hanno arrestato oggi un uomo accusato di aver sequestrato il vicino di casa quando questi aveva appena 16 anni.

Secondo quanto riportato da Ansa, la Procura ha ricevuto due giorni fa, il 12 maggio 2024, tramite la divisione regionale della gendarmeria nazionale di El Guedid, una denuncia contro uno sconosciuto secondo cui “il fratello del denunciante, scomparso da circa 30 anni, si trovava nella casa di un loro vicino, all'interno di un recinto per le pecore".

"In seguito a questa segnalazione - prosegue la nota - il pubblico ministero del tribunale di Idrissia (provincia di Djelfa) ha ordinato alla gendarmeria nazionale di aprire un'indagine approfondita e gli ufficiali di giustizia si sono recati nella casa in questione. Il sospetto, un uomo 61enne e proprietario della casa, è stato arrestato", dice la nota.

La nota conclude sottolineando che "l'autore di questo efferato crimine sarà perseguito con tutta la severità richiesta dalle leggi della Repubblica".