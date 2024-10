E' stata arrestata una donna per l'omicidio del giovane sardo avvenuto a Londra lunedì mattina.

Pietro Sanna, 23 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Ravenscroft Close attorno alle 11.40 del 26 giugno. A dare l'allarme il fratello Giomaria, anche lui vive nella capitale britannica, che ha trovato Pietro in un lago di sangue dopo aver ricevuto una chiamata d'aiuto dalla coinquilina del giovane che risultava a quel punto irreperibile.

Per questo, nonostante gli investigatori non abbiano svelato il nome della fermata, i sospetti di tutti ricadono proprio sulla coinquilina del giovane nuorese, figlio di una famiglia di imprenditori molto notta in Barbagia e in Costa Smeralda.

«Abbiamo fatto un arresto ma l’indagine è ancora nelle sue fasi iniziali – dice Gary Holmes, l’ispettore capo che comanda la squadra omicidi – Per questo esorto i testimoni a farsi avanti, chiunque abbia qualche informazione utile per ricostruire questo omicidio si faccia avanti il prima possibile».