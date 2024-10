“Quanto tempo dopo il giorno del matrimonio arriva il primo tradimento?” E’ la domanda che si è posta Gleeden.com, il primo sito di incontri extraconiugali in Italia.

Lo studio è stato realizzato online dall’8 al 15 Aprile 2013 su un campione di 1.565 italiani sposati di età compresa tra i 24 e i 64 anni.

Il sondaggio ha rivelato che nel 1°anno di matrimonio esiste un tasso di infedeltà più maschile che femminile: il 15% delle donne ammette di avere ceduto alla tentazione di un tradimento (o almeno di aver flirtato con un altro uomo) contro il 27% dei maschi.

Da segnalare che il 35% di quelli che si sono detti infedeli nel primo anno ammette di aver già ceduto a un tradimento prima del matrimonio, durante quindi il periodo di fidanzamento.

Da 1 a 3 anni di matrimonio: il 36% degli uomini ammette aver flirtato, cercato e avuto storie fuori dalla coppia contro il solo 11% delle donne. In questa fase il tradimento degli uomini è spigata con la “sindrome dell’abbandono post primo figlio”.

“Inizia un periodo solitamente di consolidamento per la giovane coppia – rivelano i dati raccolti da Gleeden.com - che coincide spesso con la nascita del primo figlio. Questo periodo è vissuto in maniera diversa dalle due parti in questione: spesso le donne, totalmente concentrate sul primo figlio, trascurano il marito.

Tra il 3° e il 9° anno il livello di infedeltà cresce: 58% gli uomini, 46% le donne.

“Il terzo anno di matrimonio segna un po’ la fine della luna di miele – scrive Gleeden - e costituisce il momento del consolidamento familiare, forse anche fin troppo stabilizzato, visto che il 47% degli intervistati accusa l’emergere prepotente della routine nella vita di coppia.

La routine quotidiana, il non sentirsi desiderati e corteggiati dopo diversi anni di matrimonio fanno scricchiolare la promessa di fedeltà e fanno cercare queste esigenze altrove”.

Dal 9° al 25° anno: “infedeltà seriale”. Il 49% degli uomini intervistati ammette di aver commesso più tradimenti nel corso di questi anni di matrimonio, contro il 36% delle donne.

“Senza sorpresa è proprio in questo momento che nella coppia il singolo sente la necessità di reinventare la propria individualità, come a dire che la coppia simbiotica è qualcosa di legato solo ai primi anni del matrimonio. Questa ricerca della libertà individuale sfocia inevitabilmente nella ricerca al di fuori della coppia, per mettere un po’ di pepe nella propria vita sentimentale”.

Oltre il 25° anno di matrimonio il tasso di infedeltà scende al 13%.

Il superamento del 25° anno segna una caduta nella percentuale di tradimenti all’interno della coppia.