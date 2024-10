In una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato quest'oggi a "sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni".

A rendere noto l'accordo raggiunto durante il colloquio è stata una fonte interna all’Eliseo.

Nella telefonata, Putin ha dato "il suo accordo a restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l’aggravamento della situazione", come proposto da Macron.