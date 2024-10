C'è una rivoluzione irreversibile in atto nel mondo, ma gli Stati Uniti e gli altri Paesi occidentali continuano a illudersi che sarà possibile tornare all'equilibrio precedente, ha affermato il Presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, ribadendo la sua idea geopolitica.

"Gli Stati Uniti non si sono accorti che negli ultimi decenni si sono creati diversi altri centri, con modelli di sviluppo proprio che hanno diritto a essere protetti. E' una rivoluzione - ha scandito Putin - . Cresce il ruolo dei Paesi che si sviluppano in modo dinamico e progressivo i cui interessi non possono più essere ignorati, credendo che tutto tornerà come prima, hanno carattere irreversibile", ha aggiunto.

"Non tornerà più tutto come prima, ma alcuni leader occidentali - dice il Presidente russo - rimangono nell'illusione che questo non sia così, si aggrappano al passato, e sono convinti che domineranno per sempre l'economia e la politica. Ma non c'è nulla di eterno. Questi leader ragionano con le categorie del secolo scorso e sono prigionieri delle loro illusioni".

La Russia non ha alcuna intenzione di isolarsi, nonostante l'Occidente voglia che ''scelga la strada dell'autoisolamento'', ha assicurato il presidente russo. Al contrario, ha affermato, la Russia "aumenterà" il suo impegno "con tutti coloro che sono interessati". Sono così tanti i Paesi che vogliono lavorare con la Russia che non ha intenzione di nominarli, ha proseguito Putin, sottolineando che questo equivale a un "numero schiacciante di persone sulla Terra".

Quelle imposte nei confronti della Russia sono ''sanzioni senza precedenti'', ma ''siamo persone forti e possiamo vincere tutte le sfide che ci vengono proposte. La storia del nostro Paese lo dimostra", ha affermato il capo del Cremlino. "Le sanzioni economiche sono un'arma a doppio taglio che spesso colpisce di più chi le introduce", ha affermato Putin sottolineando che "nei Paesi europei si sono aggravati (in questi mesi, ndr) i problemi economici e sociali".

''Abbiamo stabilizzato il mercato finanziario ed economico'' tanto che ''le previsioni catastrofiche di questa primavera sono fallite'', ha assicurato Putin sostenendo che ''le nostre finanze sono state stabilizzate'' e ''abbiamo immesso liquidità nelle nostre aziende''.

Di contro 'l'Unione europea ha perso sovranità economica e politica e questo è vero soprattuto adesso che ha cercato di minacciare la nostra economia, ma così ha minacciato la propria economia'', ha avvertito Putin sostenendo che ''la situazione attuale non è solo il risultato di queste sanzioni, dell'operazione militare speciale che la Russia ha intrapreso nel Donbass''. Addossare la responsabilità alla Russia, ha aggiunto, ''significherebbe spostare la responsabilità su qualcun altro.

Ma nel nostro mondo c'è questa situazione perché il cosiddetto G7 ha da molti anni una situazione del genere che si è deteriorata durante la pandemia nel 2020 quando la domanda e la fornitura di servizi e di merci si è abbassata drasticamente''.

La Russia non sta bloccando il grano ucraino, ha sostenuto il presidente Putin. "La carestia nei Paesi più poveri sarà sulla coscienza dell'amministrazione statunitense e degli eurocrati", ha detto Putin, che ha accusato gli Stati Uniti di stampare denaro e di "accaparrarsi" cibo sui mercati globali. Promettendo che la Russia avrebbe inviato cibo in Africa e in Medio Oriente, Putin ha sostenuto che l'Ucraina non ha abbastanza grano per fare la differenza. Ma la Russia può esportare di più.

''La Russia - ha chiarito Putin - accoglie con favore il dialogo con le Nazioni Unite sul grano e sulle forniture alimentari”.