Il presidente russo Putin ha incontrato un gruppo di madri di soldati impegnati sul fronte ucraino, invitandole a non credere a “false notizie, inganni e menzogne diffuse su Internet”.

“Ci sono molti attacchi perché l'informazione è anche un'arma di combattimento”, ha detto, confermando che Mosca raggiungerà i suoi obiettivi militari.

Intanto, il presidente ucraino Zelensky si dice pronto a prendere in considerazione opzioni per la liberazione non militare della Crimea.

Non si fermano i bombardamenti russi su Kherson, dove anche i pazienti degli ospedali vengono evacuati in altre città dell'Ucraina.