È stata fissata per il 10 aprile l’udienza in cui si deciderà se il leader di Forza Italia sarà affidato ai servizi sociali.

Silvio Berlusconi, condannato in via definitiva a 4 anni per frode fiscale nel processo Mediaset, deve scontare un solo anno, gli altri tre sono stati condonati grazie all’indulto.

«I magistrati non ammettono che sia rimasto al centro della vita politica del Paese – ha commentato Berlusconi una volta saputa la data dell’udienza -. E questo nonostante io rappresenti dieci milioni di italiani».

“Il Giornale” di Sallusti oggi parla di “museruola proprio a ridosso dell'esordio della campagna elettorale per il 25 maggio, data in cui si vota per alcune amministrazioni locali e per le europee”.

“Non si rassegnano all'idea che io non sono affatto morto politicamente», dice ancora il leader di Forza Italia.