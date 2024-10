La Pro loco di Ollolai è fin dalla sua nascita una delle associazioni turistiche più attive dell'intera Sardegna. Il Palio degli Asinelli di luglio è il fiore all'occhiello fra i numerosissimi eventi organizzati dai soci nel corso dell'anno. Un appuntamento all'insegna della passione e dell'agonismo che ha permesso alla Pro loco di portare il nome di Ollolai in giro per l'Europa e per il mondo attraverso una promozione innovativa e di successo.

Fra i tanti ospiti internazionali approdati nel centro barbaricino negli anni anche Issa Timamy, governatore di Lamu, isola omonimo arcipelago kenyota nell'Oceano indiano.

Un incontro proficuo avvenuto nell'estate del 2023, quando l'alto funzionario ebbe modo di apprezzare l'ospitalità e le tradizioni del paese del Nuorese. Fu l'occasione per rinforzare la già fitta trama di rapporti costruita dalla Pro loco ollolaese che proprio in questi giorni sta prendendo parte con una nutrita delegazione al Festival culturale dell'isola di Lamu (30 novembre, 1-2 dicembre).

"C'è grande soddisfazione per questa nuova esperienza - spiega Alessandro Daga, presidente dell'associazione turistica -. Il nostro palio degli asinelli è ormai fra i più noti in Europa e rappresenta oggi un momento di incontro con la comunità di Lamu. Anche qui, infatti, si tiene una manifestazione analoga alla quale assisteremo con piacere. Non posso che esprimere il grande orgoglio di essere in questo affascinante Paese dell'Africa per rappresentare la comunità di Ollolai e con essa l'intera Sardegna".

"La nostra presenza a Lamu in questi giorni così intensi di eventi e manifestazioni è motivo di grande entusiasmo - osserva Pierpaolo Soro, presidente dell'associazione Palio degli Asinelli di Ollolai -. E' un momento importantissimo per l'associazionismo di Ollolai e penso che rappresenti la conferma del fatto che in questi anni abbiamo seminato bene. Lo scambio fra culture è sempre un fatto positivo e che arricchisce. Veniamo a Lamu per portare la nostra testimonianza di Sardegna e riportare a casa tanti spunti di cui fare tesoro".

"Vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare per aver creduto nel nostro progetto culturale e sociale in collaborazione col Kenia al commissario straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, al presidente del Bim Taloro Gianfranco Zedde e al sindaco di Ollolai Francesco Columbu", conclude Soro.

LAMU. Lamu è un'antica città storica considerata l'esempio più antico e meglio conservato di insediamento swahili di epoca medievale nella costa orientale africana. Un tempo era il centro di commercio più importante e vibrante dell'Africa Orientale, ha mantenuto la sua integrità sociale, religiosa e culturale e ha altresì mantenuto il suo tessuto edilizio originario fino ai nostri giorni. È stata dunque dichiarata sito patrimonio dell'UNESCO nel 2001.

Contestualmente, il Festival Culturale di Lamu è stato concepito con l'intento di promuovere l'eredità culturale dell'arcipelago. Il Festival ha inoltre lo scopo di tramandare questo patrimonio culturale unico alle generazioni future. La manifestazione è oggi uno dei festival culturali maggiormente seguiti in Kenya. Tra le attività competizioni in dhow (barche a vela tradizionali), corse di asini, mostre di artigianato locale, letture di poesia, spettacoli di musica tradizionale, gare di pesca e degustazione della cucina di Lamu.