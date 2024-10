«Fratelli e sorelle buonasera, voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un vescovo a Roma e sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo alla fine del mondo...ma siamo qui».

Con queste parole Papa Francesco si era presentato ai fedeli nel giorno della sua elezione, proprio un anno fa, e gli erano bastati pochi minuti per entrare nel cuore di tantissima gente, quella gente che ogni giorno lo sostiene e prega per Lui, così come richiesto dallo stesso Papa.

Sono trascorsi, dunque, 12 mesi in cui il Pontefice ha regalato speranza ai giovani, alle famiglie, agli ammalati e ha fatto riavvicinare alla Fede chi nel proprio cammino della vita l’aveva persa.

E’ il Papa di tutti che apre le porte alle coppie divorziate, ai gay e alle donne che hanno abortito segnando una svolta nel storia della Chiesa. Il tutto grazie al suo carattere coraggioso e generoso.