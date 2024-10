Il carro funebre con la salma di Erich Priebke è stata presa d’assalto da una folla inferocita, non rassegnata all’idea di una cerimonia funebre e di una sepoltura in Italia dell’ex capitano delle SS.

E’ successo questo pomeriggio ad Albano Laziale dove si è svolta, nella sede della Confraternita integralista, di ispirazione lefebvriana, la funzione funebre, corpore praesenti, di Priebke, morto venerdì scorso a Roma, all’età di cento anni.

D’altra parte non era possibile immaginare che non si venisse a sapere della destinazione del carro funebre con la bara del boia delle Fosse Ardeatine. Ogni notizia intorno alla “fine” della salma era ed è un fatto pubblico visto che, al momento, non è dato sapere quando è dove avverrà la tumulazione della salma.

E’ stata resa la notizia secondo cui il comune di Fondachelli Fantina, mille abitanti, in provincia di Messina si è offerto per dare un’ umana sepoltura all’ex militare tedesco. Risulta anche che la proposta delle sindaco del piccolo comune non abbia trovato un parere unanime da parte dei suoi assessori. Si saprà di più nelle prossime ore.