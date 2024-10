Un voto "spaziale" per le presidenziali Usa 2020. L'astronauta statunitense Kate Rubins ha infatti espresso la sua preferenza dallo spazio, a circa 320 chilometri dalla Terra.

"Dalla Stazione Spaziale Internazionale: Ho votato oggi", ha annunciato Rubins su Twitter. Attualmente l'astronauta si trova a bordo della ISS per la missione Expedition 64, e vi rimarrà per sei mesi. Non è la prima volta che la donna vota dallo spazio.

Era già successo nel 2016, sempre a bordo della ISS. Gli astronauti hanno ottenuto il diritto al voto nel 1997, secondo un provvedimento dello stato del Texas, dove ha sede il Johnson Space Center della Nasa.