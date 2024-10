La guerra in corso e le ultime telefonate cariche di tensione tra i due non hanno impedito al presidente russo Vladimir Putin di complimentarsi con Emmanuel Macron per la sua conferma all'Eliseo. Putin ha augurato al collega il "successo" per il suo secondo mandato. La notizia è stata diffusa dal Cremlino.

Alcuni giorni fa, Macron aveva usato queste parole parlando di Putin: "Dovremo continuare a parlare a Vladimir Putin. Sia io sia Mario (Draghi) non abbiamo più parlato con lui dopo le scene di Bucha. Siamo rimasti tutti attoniti, sopraffatti. Semplicemente, ho parlato a Vladimir Putin ogni volta che Zelensky me l’ha chiesto".

E ancora: "Non bisogna dimenticare che il presidente ucraino vuole questo contatto. È in questo contesto che il nostro ruolo è utile. E bisognerà preparare la pace. Un giorno ci sarà un cessate il fuoco. Ci saranno potenze garanti, e noi saremo tra loro. Dunque penso che si debba essere molto attenti. Lo dico con molta gravità e, oserei dire, con una forma di peso etico, ma se per stanchezza scegliamo di non parlargli più, allora lasciamo la responsabilità di parlare con Vladimir Putin al presidente turco, al primo ministro indiano, al presidente cinese. E decidiamo che saranno i non europei a costruire la pace in Europa, il giorno dopo".

"Dunque - diceva ancora Macron -, anche se è molto duro, anche se è talvolta inefficace, bisogna insistere".