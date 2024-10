La paura di essere contagiati dal Covid-19 sta portando le persone a fare cose davvero bizzarre. Dopo la caccia all’Amuchina e ai vari disinfettanti, dopo aver svuotato i supermercati dai generi alimentari sono stati presi d’assalto anche i distributori, scaffali e farmacie per fare scorta di preservativi.

Il fatto è stato riscontrato sia in Australia che a Singapore. Gli acquirenti però non hanno utilizzato i condom per prevenire le gravidanze e magari passare un po’ il tempo durante la quarantena. Questi infatti vengono infilati nelle dita per proteggerle ed evitare il contagio.

Le foto degli scaffali vuoti stanno facendo il giro del web tra lo stupore e l’incredulità degli utenti. L’idea è nata sui social dove un utente ha scritto, probabilmente per scherzare, che i condom per proteggere le dita erano lo strumento più efficace. Da li è partita la caccia ai Durex.