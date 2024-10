Un uomo tedesco di 77 anni è precipitato da una vetta delle Alpi austriache, la Greitspitz (2.870 metri), mentre stava scattando una foto alla compagna, una 63enne spagnola. L'uomo è morto e il corpo è stato recuperato da un elicottero della polizia.

Lo riferisce la polizia del Tirolo, citata dall'Associated Press. Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo ha scattato una foto della donna vicino alla croce che si trova in cima, e nel mentre ha fatto qualche passo indietro per farne un'altra.

Il malcapitato non ha notato che era vicino al burrone: ha perso l'equilibrio ed è caduto lungo una parete rocciosa per circa 60 metri, riportando ferite che non gli hanno lasciato scampo.