Il marito l’ha chiusa in bagno per paura che avesse contratto il Coronavirus. L’uomo ha scoperto che la moglie era entrata in contatto con una donna cinese che era appena stata in Italia. Per paura del virus ha deciso di metterla in quarantena forzata chiudendola in bagno. Il fatto è accaduto in Lituania.

La donna ha provato in tutti i modi a convincere il marito ad aprirle la porta ma invano. Alla fine è stata costretta a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. L’uomo si è giustificato dicendo di aver deciso di mettere in "quarantena" la moglie dopo essersi "consultato telefonicamente con i medici" e aver chiesto quale fosse il modo migliore per contenere l'infezione.

La donna è stata sottoposta a i controlli per fugare ogni dubbio ma il tampone è risultato negativo. La vicenda è finita bene anche perché l’uomo non è stato denunciato e quindi ha evitato l’arresto.