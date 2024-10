Donald Trump Jr., figlio primogenito del presidente Usa, ha contratto il Covid e si trova in quarantena. Lo ha reso noto un suo portavoce. "Il risultato positivo di Don è stato reso noto all'inizio di questa settimana e da allora è in quarantena", ha detto il portavoce. "Per ora, è completamente asintomatico e sta seguendo tutte le istruzioni raccomandate da Covid-19".

Lo stesso presidente uscente ha twittato: "Mio figlio sta bene. Grazie!".

Donald Jr., 42 anni, è il secondo dei figli di Trump a risultare positivo al nuovo coronavirus. Il mese scorso l'infezione era stata diagnosticata al 14enne Barron.