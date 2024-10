Morta di Covid a 33 anni senza poter vedere la figlia data alla luce pochi giorni prima. Uno dei tanti, troppi drammi legati al coronavirus, che da ormai un anno ci accompagnano quotidianamente. Si chiamava Vanessa Cardenas Gonzalez la giovane mamma: originaria di Whittier, in California, la donna avrebbe scoperto di essere positiva solo nelle ultime ore di gravidanza, che è riuscita a portare a termine dando alla luce Heaven, la sua terzogenita.

Dopo il parto, i medici hanno giudicato buone le sue condizioni di salute e così l’hanno mandata a casa, con l’obbligo di stare in isolamento e non avere contatti con la neonata, per evitare il rischio di contagiarla. Sembrava destinato ad andare tutto per il meglio, ma improvvisamente le condizioni della donna si sono aggravate, e solo 48 ore dopo il parto, a causa di un arresto cardiaco, si è spenta.

“Non può succedere. Mi dispiace, lei era a pezzi. Non doveva essere separata dalla sua bambina“, ha detto a Fox News il marito Alfonso, che adesso dovrà prendersi cura dei tre figli; con sé il triste ricordo della moglie, scomparsa fatalmente per via di un virus che ha sconvolto le vite di tanti.