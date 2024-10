L'uscita di scena di Donald e Melania Trump non è stata certo memorabile. Se da una parte l'ex presidente Usa si trova alle prese con i problemi legati agli ultimi risvolti politici nel Paese (occupazione di Capitol Hill da parte dei sostenitori), dall'altra il consenso nei confronti della ex first lady sarebbe ai minimi storici da quando si è insediata nella Casa Bianca.

Secondo un sondaggio condotto dalla Cnn, infatti, il 47% non approva il suo operato; la percentuale più alta mai registrata. Melania aveva toccato il picco di popolarità nel maggio 2018, con il 57% dei pareri a lei favorevoli. A dicembre dello stesso anno i consensi calarono a picco, in particolare dopo il viaggio della first lady in Africa.

Al momento comunque la popolarità di Melania rimane maggiore rispetto a quella quella di Donald Trump, che è al 33%.