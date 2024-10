Spray abbronzante, extensions per i capelli, pedicure, buchi alle orecchie, unghie finte.

Sono queste alcune delle manie di una giovane mamma nei confronti delle due figlie di 4 e 2 anni.

“Si potrebbe pensare che le piccole siano appena rientrate da una vacanza al sole”, scrive il quotidiano britannico Daily Mail.

In realtà le bambine sono state in un salone di bellezza e abbronzatura.

Per la madre, Sophie May Dickson, non c’è nulla di male e sul Mirror commenta: "Le persone sono meschine pensano che io le farei tutte queste cose contro la sua volontà, ma non è così.

Mi piacerebbe che qualcuno mi dica cosa c'è di male in tutto questo".

Foto tratta da Daily Mail