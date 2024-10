La drammatica storia del piccolo Mertcan Y. sta facendo il giro dei media internazionali e della rete. Dopo tre giorni di coma il suo cuore ha smesso di battere.

La settimana scorsa i vicini di casa hanno chiamato i soccorsi dopo averlo trovato per terra privo di sensi a causa di un violento pestaggio da parte del padre, Mehmet Ali Y., che lo aveva ridotto in quel modo scagliandosi su di lui con il tubo metallico dell’aspirapolvere, talmente forte da ridurlo in coma.

Il brutale attacco di violenza nei confronti del piccolo di sei anni è stato scatenato dal fatto che Mertcan non avesse ancora fatto i compiti di scuola.

La polizia turca ha subito arrestato Mehmet Ali Y. dopo l’atto di violenza brutale avvenuto a Iskenderun, città della provincia di Hatay, nel sud della Turchia. Suo figlio, Mertcan Y. è rimasto collegato ad una macchina per il supporto vitale per diversi giorni, nel reparto di terapia intensiva, riportando anche gravi lesioni alla testa e al viso.

Sconvolta la madre del bimbo, Gulistan O., ex moglie del sospetto, aveva detto subito dopo l’accaduto: "Sono venuta in ospedale non appena ho saputo cosa è successo. Quando ho visto mio figlio era coperto di lividi. L'aveva picchiato con la parte metallica dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti. Mio figlio sta per morire. Mio marito picchiava anche me tutti i giorni. Per questo motivo, abbiamo divorziato”. Anche la madre di Mehmet Ali Y, chiamata Halide O., la nonna del bimbo, sostiene che il figlio la “picchiava ogni giorno. Ho presentato una denuncia contro di lui, ma ha minacciato di uccidermi, così l’ho ritirata”.