Non da tregua l’ondata di maltempo in Italia.

Mentre in Sardegna la notte è trascorsa relativamente in tranquillità, in Abruzzo, precisamente a Pescara, si registra una situazione critica dove una donna di 57 anni, Anna Maria Mancini, è morta annegata con la sua auto in un sottopasso del capoluogo abruzzese. “Aiuto, sto annegando” avrebbe detto la donna al marito al telefono. Quando però i soccorritori hanno raggiunto Anna, lei era già priva di vita.

Foto d'archivio