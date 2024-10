Era il nuovo marito della mamma. L’uomo che le avrebbe dovuto far loro da padre. Invece, quei baci e quelle carezze non avevano nulla di paterno.

Oggi a distanza di 6 anni quell’uomo, un elettricista originario di Bari, oggi 41enne, è stato condannato (con rito abbreviato) a 7 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale.

L’arrestato aveva abusato delle figlie della compagna che allora avevano 11 e 9 anni.

Le due bimbe erano state messe sotto ricatto dall’uomo. “Lo dico alla mamma, vi abbandono, finirete in mezzo alla strada”. Quella mamma che non si è mai accorta di nulla neanche quando la più grande delle due figlie è rimasta incinta. Per ben due volte. E due volte è andata all’ospedale per abortire. “L’ho fatto con un ragazzo della mia età” si era giustificata con i medici. Che però non le avevano creduto. Il caso era finito sul tavolo della Procura di Pesaro.

Finalmente, dunque, Il pm Maria Letizia Fucci ha potuto fermarlo ad agosto dello scorso anno, quando la donna (che nel frattempo aveva avuto altri 2 figli da lui) lo ha scoperto mentre aveva rapporti con una delle figlie in tenda durante una vacanza in campeggio. Il fascicolo è tornato a Pesaro. L’uomo è stato arrestato e processato nel giro di poco. I figli (in tutto 5) ora sono in comunità. Ai due genitori è stata tolta la patria potestà.