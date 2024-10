Grave incidente all’aeroporto di Lima, in Perù. Un Airbus A320neo della LATAM Airlines che era in fase di decollo si è scontrato con un camion dei Vigili del fuoco sulla pista, andando poi in fiamme.

I due Vigili del fuoco che si trovavano all’interno del camion sono rimasti uccisi. "Non ci sono vittime tra i passeggeri o i membri dell'equipaggio", ha poi dichiarato la compagnia aerea, la Latam Airlines, in un post su Twitter. La Lima Airport Partners, società che gestisce l'aeroporto Jorge Chávez, ha dichiarato che le operazioni presso la struttura sono state sospese.